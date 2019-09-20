Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер предостерег Банковую от заигрываний с олигархом Игорем Коломойским. Мистер Пайфер считает, что если украинская власть пойдет на уступки скандальному бизнесмену, то это можеть вызвать серьезные осложнения в отношениях официального Киева и Запада.

Об этом Стивен Пайфер написал в своем Twitter.

"В первые месяцы пребывания на своем посту Владимир Зеленский приобрел значительный политический капитал в Украине и в кругу друзей Киева на Западе, включая МВФ. Он должен вести себя осторожно с Коломойским (например, никакого "компромисса" с Приватбанком), чтобы не растерять большую часть этого капитала", - написал экс-посол.

Фото: twitter.com/steven_pifer

Ранее "Страна" сообщала, что Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в УКраине заявил, что "Запад может ввести разрушительные санкции против России и это будет плата для Путина".

Также мы рассказывали, что Гонтарева прямым текстом обвинила Коломойского в охоте на себя.