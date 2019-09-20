В Киеве произошел досадный инцидент с депутатом Киеврады, который приехал на место незаконной застройки по улице Железнодорожная. Не успел депутат горсовета как следует оглядеться по приезду, как к нему подошел неизвестный злоумышленникк и ударил его по голове кирпичом. Правонарушитель был задержан на месте инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В Соломенское управление полиции поступило сообщение от депутата Киеврады о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции.

Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений.

Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После получения справки от врачей о состоянии здоровья пострадавшего будет дана правовая квалификация события", - рассказали в полиции.

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