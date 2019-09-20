Украинская "Александрия" потерпела досадное поражение в стартовом матче группового этапа Лиги Европы УЕФА, куда прошла без отбора в качестве брозового призера чемпионата страны.

Первая же европейская игра в года закончилась поражением "Александрии". Украинская команда проиграла в Германии "Вольфсбургу" со счетом 1:3.

Победу хозяевам "Фольксваген-Арены" принесли голы Максимилиана Арнольда, который дальним ударом "распечатал" ворота Юрия Панькива на 20-й минуте, Адмира Мехмеди, удвоившего счет уже на 24-й минуте.

У гостей отличился Евгений Банада после передачи Дмитрия Гречишкина на 66-й минуте, но уже на через минуту Иосиф Брекало похоронил надежды украинцев хотя бы сократить разницу в счете.

В другом поединке группы I бельгийский "Гент" взял верх над французским "Сент-Этьеном" - 3:2.

Во втором туре основной сетки Лиги Европы УЕФА 3 октября "Александрия" примет "Гент", а "Сент-Этьен" - "Вольфсбург".

Ранее "Страна" сообщала, что на своем поле динамовцы минимально победили "Мальме" в Лиге Европы, а также о том, что появился календарь игр Динамо и Александрии в групповом турнире Лиги Европы.