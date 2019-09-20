Американская палата представителей должна применить процедуру импичмента президента, если сообщения про намерения Трампа оказывать давление на Украину с целью открытия расследования против семьи Байдена окажутся правдой.

Об этом сообщил в четверг юрист Джордж Конвей, муж приближенной к Трампу советницы Келлиан Конвей.

"Если это так, то президенту Дональду Трампу должен быть объявлен импичмент, и он должен быть устранен с должности немедленно", - отметил консервативный юрист, который и раньше был критиком действующего президента.

Скриншот: Twitter/George Conway

Кроме того, он сослался на публикацию британского издания The Independent, которое пишет, что блокирование администрацией Трампа военной помощи Украине было давлением на правительство европейского государства с ожиданием, что там будет открыто расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В среду влиятельное американское издание The Washington Post также написало об этой истории со ссылкой на собственные источники относительно телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле. В материале, в частности, отмечалось, что сотрудник американской разведки после разговора Трампа и неназванного иностранного лидера, был вынужден подать официальную жалобу руководству. Впоследствии эта жалоба была направлена в Комитеты Конгресса США по вопросам надзора.

Тем временем, сам Дональд Трамп в четверг назвал ситуацию "харассментом" президента.

"Еще одна история "фейковых новостей" – это никогда не кончится! Практически каждый раз, когда я разговариваю по телефону с иностранным лидером, я понимаю, что возможно его слушает много людей из разных агентств США, не говоря уже про другие страны. Никаких проблем!" - написал президент США свой ответ в Твиттере.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Он подчеркнул, что с учетом этого он воздерживается от любых неуместных высказываний. "Это харассмент президента!" - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США попал в новый скандал с Украиной.