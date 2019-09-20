В британском Западном Сассексе мужчина с ножом пытался ограбить магазин, однако ему помешала 11-летняя девочка с буханкой хлеба в руках.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, отважная девочка бросила хлеб в грабителя, из-за чего он убежал. Некоторые посчитали, что преступник страдал ситофобией - страхом перед едой. Другие поверили в чудодейственную силу буханки.

Ранее сообщалось, что часы с бриллиантами, которые грабители унесли из дома экс-нардепа Пинзеника, нашли у туриста из Грузии. В разбойном нападении на имение теперь уже бывшего парламентария от "Народного фронта", экс-замглавы регламентного комитета Верховной Рады Павла Пинзеника, произошедшем в ночь на 3 мая в поселке Глеваха Киевской области подозревается уроженец Местийского района Грузии Лери Герлиани.

Также мы писали, что на остановке в Броварах грабитель выстрелил в голову пенсионерке, которая потеряла деньги, но выжила.