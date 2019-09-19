В следующем месяце украинцев будут ждать целых девять выходных. В октябре в Украине будет один дополнительных выходной в День защитника Украины, который приходится на 14 октября.

В этом год праздник приходится на понедельник, поэтому украинцы смогут отдохнуть три дня подряд - 12, 13 и 14 октября.

Кроме того, по православному календарю это также большой праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Всего в октябре 31 день, среди них – девять выходных и 22 рабочих.

Ранее сообщалось, что появился календарь выходных - 2020. В Украине уже назвали все праздники следующего года.

Также мы писали, что в Украину на празднование Рош ха-Шана начали прибывать первые хасиды. Паломники прибывали через государственную границу с Польшей, Мукачевский и Чопский пункты пропуска. По данным сотрудников ГПСУ, с 6 сентября в Украину прибыли 229 человек паломников-хасидов. Увеличение их количества ожидается с 20 сентября.