Печерский район Киева остался без света в результате аварийной ситуации. Об этом сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети", передает Громадське.

"Отсутствие электроэнергии связана с аварийным отключением оборудования. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения", — говорится в сообщении.

Сообщается, что света нет на следующих улицах: Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федерова, Владимиро-Лыбидская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Нимецкая, Колпака, а также на переулках Лабораторный и Новопечерский.

Как ранее сообщалось, ассоциация городов Украины обратилась к профильным комитетам Верховной Рады и центральных органов исполнительной власти с предложением предусмотреть в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год 19 млрд грн на погашение предприятиям теплокоммунэнерго и водного коммунального хозяйства задолженности по разнице в тарифах.

Ранее сообщалось, что четыре страны Центральной Америки остались без электричества.

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