Угрожавшему вчера взорвать мост в Киеве Алексею Белько назначили психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба Нацполиции.

Как он сообщил, в данный момент задержанный находится в изоляторе временного содержания. С ним общаются следователи, которые назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую.

"Мужчине объявлено о подозрении по двум статьям: 296 (Хулиганство) и 259 (Заведомо ложное сообщение) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до семи лет лишения свободы. Во время проведения обысков, в том числе по месту жительства правонарушителя взрывных устройств или веществ не найдено", - отметил Крищенко.

Кроме того, министр Министерства по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявила, что отныне министерство будет сопровождать дело военнослужащего и будет оказывать всяческую помощь, в том числе психологическую и правовую.

"Мы не оправдываем действия правонарушителя, однако не можем отвернуться от этой ситуации. Ведь теперь мы понимаем, что человек не имел намерения совершения террористического акта, а лишь хотел привлечь внимание к себе и жизненным проблемам, которые у него накопились", - отметила она.

Как писала "Страна", 18 сентября в Киеве на мосту Метро через Днепр Белько угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики проводили спецоперацию с привлечением Бтров, полицейских катеров и дронов. Как выяснилось, мужчина находился под действием наркотиков.

Также мы писали, что "террориста" с моста Метро могут отправить в Днепр на лечение в психбольницу