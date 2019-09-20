Киев по формулам не живет

Мирное урегулирование на Донбассе снова под угрозой срыва, как и анонсировавшаяся на сентябрь встреча лидеров "нормандской четверки". Вчера, похоже, во всех столицах этой "четверки" осознали, что договоренности советников лидеров государств от 2 сентября сорваны, и сорвала их украинская сторона, не подписавшись под "формулой Штайнмайера".

Москва, впрочем, об этом заявляла еще позавчера. Вчера же к тем заявлениям добавилась публикация в СМИ самой "формулы", согласованной 2 сентября. Собственно, в этой версии ничего экстраординарного нет, поскольку все было известно еще в 2016 году: на Донбассе проводятся выборы по специальному закону, принятому Верховной Радой, в день выборов начинает действовать закон об особом статусе, а отсылка на этот закон должна быть в Конституции. После того, как все это происходит, граница передается под контроль Украины.

Естественно, что опубликованное позавчера от имени Кучмы заявление не имеет ничего общего с такой "формулой". Впрочем, вчера "слуги народа" были уже куда откровеннее, чем Кучма: их парламентский лидер Арахамия прямо заявил, что Пристайко что-то придумал, когда признался, что "формула Штайнмайера" 2 сентября была согласована и представителем Украины.

В такой ситуации неудивительно, что вчера министр иностранных дел Германии Маас решил проконсультироваться с российским коллегой Лавровым на предмет того, что делать дальше. Однако ответ на этот вопрос министры, судя по всему, не нашли. Или, по крайней мере, не захотели его публиковать.

Так что, похоже, весь путь к мирному урегулированию надо начинать сначала. Если, конечно, у Зе-команды есть желание по этому пути идти, а не просто пиариться на обмене заключенными, который стал возможен только после того, как Пристайко согласился на !формулу Штайнмайера". А потом Киев об этой формуле быстро забыл.

И как-то слабо верится в то, что это самодеятельность Кучмы.

Из террориста – в герои?

Скандал дня – ходатайство министра внутренних дел Авакова о взятии на поруки террориста с моста метро Белько. Министр предложил всей стране вникнуть в сложную личную ситуацию бывшего военнослужащего и понять, что за захваченный Белько мост и стрельбу на нем, несет ответственность каждый из нас.

Отпустить Белько на поруки будет несложно, поскольку прокуратура уже также вникла в его сложную личную ситуацию и переквалифицировала обвинение с терроризма на хулиганство. А это не только другие сроки, но и другая мера пресечения.

Гуманность украинской власти просто поражает. Особенно поражает своей избирательностью. В украинских тюрьмах до сих пор сидят люди, получавшие срок за перепосты в соцсетях, при Порошенко бросали в тюрьмы журналистов по явно сфабрикованным обвинениям (Гужва, Коцаба, Василец, Муравицкий, Вышинский). А за захват моста, парализовавший работу метро и автодорог Киева, предлагается дать условный срок, да еще и с личным поручительством министра.

Может, конечно, Белько большего и не "заслужил", но в этом случае всех "фейсбучных террористов" нужно не просто выпустить на свободу, но и выдать каждому благодарственное письмо от генпрокурора.

Между тем, власть создает очень плохой прецедент. Хотя в случае с Белько силовикам удалось подать все так, что у того просто личные проблемы, в соцсетях появились сотни постов о том, что пример Белько – это способ не допустить "капитуляции" Украины в виде выполнения Минских соглашений. А поскольку Белько объявлен всего лишь "хулиганом", то его для его вероятных последователей появился стимул быть смелее в реализации собственных идей. Тем более, если они будут простимулированы некими политиками. Например, Петром Порошенко. У последнего появился идеальный инструмент для дестабилизации в стране - даешь деньги каким-то ветеранам АТО, а те блокирует мост, дорогу, железную дорогу. С какими-либо требованиями. Или личного характера ("я ветеран, и мне никто не помогает") либо политического ("нет капитуляции").

Не говоря уже о том, что это просто сигнал всем людям с неуравновешенной психикой, выплескивать свои психологические проблемы через такие же демонстративные акты, как это сделал Белько.

Впрочем, вчера появилось еще одно объяснение лояльности власти к террористу – что это все был просто сценарий, разработанный Аваковым как инструмент доказательства собственной нужности. Аргументы в пользу этой версии приводятся далеко не глупые. Вот только все это не отменяет того, что власть в ситуации с Белько повела себя глупо. И ей это еще аукнется.

В конце концов, одним из главных мотивов голосования за Зеленского было желание навести в стране порядок. Чтоб прекратился уличных беспредел и разгул криминала. Чтоб "ветераны АТО" и "патриоты" не пользовались индульгенцией от власти и перестали безнаказанно совершать преступления.

Нынешняя ситуация показывает, что этого не происходит. Наоборот - власть демонстративно потакает такому поведению.

Ефремов: аресты закончились

Вчера фактически завершилось "дело Ефремова", по которому политик отсидел в СИЗО почти три года. Совсем недавно суд выпустил его под домашний арест, а теперь принял решение отпустить под личное обязательство, что является самой мягкой мерой пресечения из всех возможных.

Учитывая тот факт, что бывшего лидера парламентских регионалов никто не собирается обменивать, такое решение суда фактически означает, что претензий к нему нет. Собственно, это было ясно с самого начала, и когда Старобельский суд несколько месяцев пытался осудить Ефремова, не имея на то ни малейших доказательств, было очевидно, что он просто выполняет политический заказ.

Однако теперь встает вопрос о том, что делать с "делом Ефремова" дальше. Если человек ни за что сидит в СИЗО три года, кто-то должен понести ответственность – иначе сохранится не менее опасный прецедент, чем освобождение террориста на поруки.

Вполне вероятно, что Ефремов подаст иск в ЕСПЧ, однако денежное наказание государства Украина – не то, что необходимо в данной ситуации. Необходимо следствие, которое должно дать ответы о мотивах преступного поведения судей Старобельского суда и о тех, кто эти мотивы "стимулировал".

Страна должна, наконец, узнать, кто заказывал уголовные дела против политических оппонентов в 2014-19 годах, а сами заказчики должны узнать, что такое СИЗО.

Реформа госслужбы: хватит либеральничать?

Новация вчерашнего дня – реформа госслужбы. Обновленный закон по этой теме по многим позициям действительно выглядит как реформа, призванная ликвидировать пережитки прошлых десятилетий. Однако в сумме нововведения сводятся к тому, что госслужащие становятся более зависимыми от воли руководства.

Госслужащих лишили рангов и ряда доплат, им теперь будет легче изменить условия оплаты труда и их легче будет уволить, а при назначении через конкурс уже не нужно будет руководствоваться какими-то объективными критериями.

Впрочем, в "Слуге народа" и не скрывают, что их цель – сделать госаппарат более управляемым. Что, в принципе, должно сделать власть более монолитной, но – более далекой от стандартов, принятых в демократических государствах.

О таком законе, скорее всего, мечтает Трамп. Основная его проблема состоит как раз в том, что президент может поменять высший эшелон власти, но "средние и нижние этажи" остаются на своих местах, и именно они, в конце концов, определяют политику государства в куда большей мере, чем временные назначенцы. И если бы хозяин Белого дома внес подобный нашему законопроект в Конгресс, это вызвало бы бунт всего госаппарата и значительной части конгрессменов.

ФРС порадовала Трампа

Федеральная резервная система США во второй раз за 2019 год снизила базовую учетную ставку. В первый раз снижение было в июле – на 0,25%, теперь еще одно – тоже на 0,25%. Для нас, конечно, эти цифры выглядят не слишком впечатляюще, но в абсолютных величинах значимость решения более наглядна: до июля ставка составляла 2,25-2,5%, а теперь 1,75-2%. Это все равно, как если бы НБУ за два месяца снизил бы ставку с нынешних 16,5% где-то до 13%.

Но сравнение с Нацбанком Украины некорректно, поскольку его учетная ставка является маяком только для украинских банков. Учетная ставка ФРС США – это маяк для всего мира. И ее уменьшение почти на четверть означает серьезное увеличение долларовой массы в мировой экономике.

Конечно, проводя такие решения, ФРС беспокоился не столько о том, чтобы предотвратить мировой кризис, сколько пошел навстречу пожеланиям Трампа, который в течение двух лет регулярно критиковал эту структуру за слишком жесткую монетарную политику.

Теперь президент похвалил ФРС – при этом не преминув напомнить, что решение принято с опозданием. Но даже таким "опоздавшим" решением Трамп может быть доволен, поскольку оно станет важным подспорьем для роста экономики в предвыборный год.

Что касается Украины, то решение ФРС может стать еще одним фактором, способствующим укреплению гривны в нынешнем году. И было бы правильно, чтобы НБУ вслед за ФРС снизила учетную ставку. Но все понимают, что укрепление гривны – временное, а потому заливать страну дешевой нацвалютой не спешат.

Еще одним очевидным последствием станет рост цен (в долларах) на сырьевые товары. И тут влияние на Украину будет двояким. С одной стороны, это хорошо дл нашего преимущественно сырьевого экспорта. С другой - плохо из-за удорожания импорта энергоносителей. По итогу, отрицательный торговый баланс страны (превышение импорта над экспортом) может еще сильнее увеличиться.