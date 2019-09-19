Украина может отдавать в концессию иностранным компаниям областные станции переливания крови.

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, выступая на научно-практической конференции с международным участием "Актуальные вопросы промышленного производства препаратов крови", передает Укринформ.

"Концессия - это то, что позволит решить проблемы с заготовкой крови и вообще со станциями переливания крови в Украине и впустит инвесторов в Украину. Сегодня Украина готова отдавать в концессию станции переливания крови, чтобы зашел инвестор и взял это в управление", - сказал Радуцкий .

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Скалецкая подтвердила, что кандидатуры замов ей "спустил" Радуцкий.

Также мы писали, что новая глава Минздрава рассказала о своих связях с Радуцким, который называл ее своим человеком.