В сети появилось видео, как "Квартал 95" развлекал гостей 13 сентября во время закрытой части 16-го ежегодного форума YES, показав на экране чат, в котором общаются лидеры мировых держав.

Запись опубликовал на своей странице в Facebook американский советник по внешней политике и действующий исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон.

"Новый президент Украины Зеленский привносит в свой кабинет чувство юмора. Он собрал свою бывшую комическую труппу, которая и привела его в офис - Слуга народа, чтобы развлечь гостей конференции YES в этом году", - написал Уилсон.

На проекторе изображен чат в мессенджере, где якобы общаются лидеры таких страны, как Британия, США, Франция, Китай, КНДР, Украина и другие.

Шутки основаны на доминирующих стереотипах о странах и их лидерах. В чате высмеяли Россию, прошлись по Китаю, а также задели президента Беларуси - Александра Лукашенко, который не так делал селфи.

Появился в переписке и экс-президент Петр Порошенко, которому также досталось.

Финальной шуткой стала проходившая через весь чат сквозняком реприза о медлительности финнов.

Видео: Facebook/Damon M. Wilson

Ранее "Страна" уже писала, как в пятницу, 13 августа, во время закрытой части 16-го ежегодного форума YES, президент Украины Владимир Зеленский поучаствовал в выступлении "95 Квартала".

Он появился на сцене вместе с актером Юрием Великим, который его пародирует и сыграл сам себя.

Также мы писали, что на форуме YES в Киеве появились Мила Кунис и Эштон Кутчер. С ними пообедала чета Зеленских.

До этого сообщалось, что в кулуарах YES сообщили, что Раду готовят к особому порядку самоуправления в ОРДЛО.