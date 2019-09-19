В новом законопроекте "Об электронных коммуникациях", внесенном вместо отозванного проекта №1083, не будет "токсичной" нормы о регистрации мобильных телефонов.

Об этом в интервью UBR сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

"Токсические нормы, которые были в предыдущих вариантах, и которые могли двояко трактовать, в новой редакции исчезнут. Все максимально будет позаимствовано из директив Евросоюза", - сообщил нардеп.

По словам Федиенко, сама норма о регистрация была истолкована общественностью двояко, и формулировки в документе этому способствовали. С другой стороны, после критики законопроект был сразу отозван.

"Мы прислушались к критике, высказанной в социальных сетях. Нами было принято решение отозвать и еще раз проанализировать законопроект. По моему личному мнению, в некоторых терминах законопроекта №1083 (об электронных коммуникациях – Ред.) произошло манипулирование. Я вернулся с конференции операторов и когда спросил, кто читал законопроекты, то из представителей 300 компаний руки подняли от силы трое. Если специалисты не читают законопроекты, то чего же ждать от общественности. Этим легко пользуются различные манипуляторы", - считает Федиенко.

Второй спорный вопрос – это регистрация IMEI-кодов (уникальный международный номер телеком-оборудования). Его также планируется изъять из проекта.

"Почему-то все решили, что опять же нужно будет с паспортом куда-то идти и регистрировать где-то IMEI телефона. Мы поняли, что нам нужно будет более четко прописать эти нормы, если они останутся в законопроектах. Хочу сразу всех успокоить, этой нормы не будет", - подчеркнул Федиенко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минске договорились о восстановлении мобильной связи по всему Донбассу.

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