В четверг, 19 сентября, динамовцы Киева, готовые играть даже ради одного зрителя на трибунах, победили на НСК "Олимпийский" шведский ФК "Мальме".

Свои выступления в групповом этапе нового сезона Лиги Европы подопечные Алексея Михайличенко начали с минимальной победы - 1:0.

Хозяева начали атаковать и завладели инициативой с самого начала встречи. И если в первом тайме гостям удавалось отбиваться и строить свои ответные атаки, но во второй половине встречи возрастные гости подсели.

Особо опасные моменты стали возникать у ворот Йохана Далина, который в целом провел отличную встречу и много раз выручал свою шведскую команду, уже во второй сорокапятиминутке.

Проявляли инициативу Цыганков, Родригес, Вербич, Буяльский. Отлично подключался по флангу Миколенко. И количество опасных моментов на 84-й минуте встречи перешло в качество на табло.

Вербич точным разрезающим пасом на ход в штрафную нашел Буяльского, и Виталий точно пробил мимо вратаря, распечатав ворота гостей.

Этим матчем "Динамо" прервало безвыигрышную серию из шести матчей в различных турнирах сезона.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Буквально в следующей атаке гости могли отыграться, но ударом с центра штрафной простили динамовцев.

В параллельной игре группы В "Копенгаген" дома победил "Лугано" с таким же счетом - 1:0.

Во втором туре 3 октября состоятся матчи "Лугано" - "Динамо", "Мальме" - "Копенгаген".

Сегодня в 22.00 свою встречу в Лиге Европы проведет "Александрия". Бронзовые призеры чемпионата Украины сыграют на выезде против немецкого "Вольфсбурга".

Напомним, что от "Шахтера" подарили "Манчестер Сити" вышиванки и украинские паспорта.