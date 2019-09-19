В Одесской области на одном из островов Дунайского биосферного заповедника - острове Ермаков нелегально развернули строительство вольеров и завезли прайд львов.

Это встревожило одесских экологов, которые опасаются трагических последствий в случае побега львов из вольеров.

Об этом на своей странице в соцсети написал известный ученый-эколог Иван Русев и опубликовал подтверждающие его слова фото.

"На острове Ермаков, в Дунайском биосферном заповеднике Национальной академии наук Украины, начато незаконное капитальное строительство. В том числе, вольеры для прайда африканских львов - животных, не являющихся аборигенными. С какой целью завезены хищные африканские звери? Ведь такая деятельность не предусмотрена проектом организации территории заповедника, поэтому возникает резонный вопрос: а каким образом начато масштабное строительство на территории объекта природно-заповедного фонда Украины? Кто ему дал "зеленую дорогу" вопреки требованиям Закона Украини "Об оценке влияния на окружающую среду", - пишет Русев.

Эколог объясняет, что для того, чтобы прояснить ситуацию и узнать, кто начал незаконное строительство на заповедном острове в дельте Дуная, он "попытался поговорить с директором заповедника Александром Волошкевичем. Однако выяснилось, что Александр Николаевич не желает поднимать трубку".

"... нет никакой гарантии, что львы не смогут выскочить из вольеров на территории Дунайского биосферного заповедника. На кого они будут охотиться? Известно, что в Африке их жертвами становятся антилопы гну, зебры, газели, буйволы, кабаны. А в Украине?", - задает вопрос Русев.

По мнению эколога, ответственность за ввоз прайда львов и нелегальное строительство несет Служба государственной охраны заповедника.

На заповедный остров в дельте Дуная завезли прайд львов. Фото: facebook.com

Журналистам пока не удалось получить комментарий по поводу законности завоза на территорию заповедника львов и развернутое на острове строительство - на звонки по рабочему и мобильному телефонам директор Дунайского биосферного заповедника не реагирует, передает Укринформ.

Научный сотрудник заповедника Максим Яковлев только констатировал, что "остров Ермаков, который находится в зоне антропогенных ландшафтов, уже много лет в аренде. И животных арендатор завез без всякого ведома сотрудников Дунайского биосферного заповедника".

"Абсурдность ситуации мы все прекрасно понимаем и уже объяснили, что не таким путем нужно развивать зеленый туризм", - добавил Яковлев.

По его словам, арендаторы обещали, что в ближайшее время животных отсюда заберут.

Остров Ермаков находится между Соломоновым рукавом и Килийским устьем Дуная. Его площадь 2334 гектара, часть территории острова входит в состав Дунайского биосферного заповедника, здесь орнитологи зафиксировали около 220 видов птиц (свыше 80% орнитофауны заповедника), есть также много животных, в том числе стадо водяных буйволов, завезенное недавно из Закарпатья немецким экологом и активистом Мишелем Якоби в рамках проекта "Восстановление водно-болотных угодий и степей региона дельты Дуная", чтобы помочь сохранить ландшафты и восстановить местную экосистему.

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