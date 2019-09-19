Телерадиокомпания "Маяк" была оштрафована за низкое количество песен на украинском языке, а из-за прочих нарушений ей были объявлены предупреждения. Об этом сообщает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Регулятор на заседании 19 сентября объявил предупреждение и применил санкцию "взыскание штрафа" к местной радиостанции ООО "Телерадиокомпания МАЯК" из города Александрии Кировоградской области, проверка деятельности которой подтвердила невыполнение законодательных требований относительно обязательной доли песен на государственном языке и лицензионных условий", - говорится в сообщении.

Как сообщается, мониторинг эфирного суточного радиовещания ООО "Телерадиокомпания Маяк" за 19 июня 2019 года зафиксировал, что фактический объем доли песен на государственном языке в течение этих суток составлял 34,5%, а в промежутке времени между 15:00 и 22:00 - 33, 3%. Согласно же части второй статьи 9 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" такая доля должна составлять не менее 35%. Проверка общества подтвердила данные мониторинга, кроме этого, дополнительно было обнаружено и нарушение программной концепции вещателя и использование позывных "Максимум ФМ", непредусмотренные лицензией. 

Теперь радиостанция должна в тридцатидневный срок после сообщения Нацсоветом о принятом решении выплатить в госбюджет 5% суммы лицензионного сбора, что для этой компании составит 2 533,84 грн, и привести свою деятельность к условиям собственной лицензии и законодательных требований.

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