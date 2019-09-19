Украинская певица Джамала хочет взять паузу в карьере, чтобы больше времени уделять своему мужу Бекиру и стать мамой во второй раз.

Об этом она рассказала в программе "Ранок з Україною", пишет Tabloid.

В 2019-м Джамала отмечает юбилейные 10 лет на сцене. Перед тем, как взять паузу звезда планирует отработать гастроли.

"Я думаю, что сделаю перерыв для того, чтобы снова родить. Мы будем с радостью ждать пополнения, потому что мне очень хотелось бы иметь большую семью. Например, у моей мамы в семье было 7 детей, а у папы 2 - он и сестра ", - призналась Джамала.

Кроме того, певица хочет видеть, как растет ее первенец Эмир.

"Сейчас, например, я очень скучаю, когда уезжаю в отпуск или в туры - долго не вижу своего Эмира. И я думаю, что это основной момент, который меня действительно огорчает. Но брать его с собой не могу, потому что для него это трудно ", - отметила Джамала.

Певица Джамала и ее семья. Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что Джамала впервые показала лицо своего сына, которое долго скрывала.

Также мы сообщали, что у Джамалы объяснили, почему она давала концерты в России после начала АТО.