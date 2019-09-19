Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак сам уйдет со своего поста.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью журналу "Фокус".

"Новак (руководитель Укравтодора - Ред.) сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт. Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", - сказал Криклий, отвечая на вопрос журналиста об увольнении Словамира Новака с поста Укравтодора.

Напомним, Славомир Новак занимает пост главы Укравтодора с 2016 года.

В 2011-2013 годах Новак был министром транспорта и водного хозяйства Польши.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше удивились зарплате главы "Укравтодора" Новака, назвав ее большей, чем у польского премьера.

Также мы сообщали, что главу николаевского Укравтодора, пойманного на взятке в 2,5 млн грн, выпустили под залог в 2 млн грн.