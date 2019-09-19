Несмотря на то, что в Украине прогрессивные законы по защите журналистов, существуют проблемы с воплощением этих норм в жизнь, ведь реальных приговоров по делам о нападениях на журналистов почти нет.

Такое заявление сделал секретарь Национального союза журналистов Украины, медиаюрист Валерий Макеев во время выступления на конференции ОБСЕ по правам человека, которая проходит в Варшаве. Об этом сообщается на сайте НСЖУ.

По мнению секретаря НСЖУ, в стране одно из самых прогрессивных законодательств в Европе, которое призвано защищать профессиональную деятельность журналистов. Так, в 2015 году после Революции Достоинства в Уголовный кодекс Украины внесли ряд статей, которыми приравняли журналистов по степени защиты к милиции.

"Но существуют проблемы по воплощению прогрессивного законодательства - реальных приговоров по делам профессиональной защиты деятельности журналистов почти нет. А преступления, к сожалению, есть, и тенденций по их уменьшению не наблюдается - каждый четвертый день совершается нападение на журналиста. Следует отметить, что офис ОБСЕ по вопросам СМИ оказывал активную поддержку Украине по введению законодательных норм по защите журналистов. Просим не останавливаться на достигнутом - мы высоко ценим вашу помощь ", - отметил Макеев.

Он напомнил, что три года назад в Украине был убит известный журналист Павел Шеремет, а три месяца назад погиб еще один журналист - Вадим Комаров. "О необходимости эффективного расследования убийства Вадима Комарова сегодня говорили представители США и Швеции. Очевидные ошибки правоохранительных органов при расследовании, к сожалению, носят системный характер, а угрозы продолжаю получать и я лично ", - добавил Макеев.

Он также поблагодарил руководителя офиса ОБСЕ по вопросам СМИ Арле Дезире, который отметил важность и значимость освобождения из российской тюрьмы украинского журналиста Романа Сущенко, а также режиссера Олега Сенцова.

"Хочу также выразить благодарность дипломатам из США и Швеции за упоминание о том, что наш коллега, украинский журналист Станислав Асеев уже третий год находится в плену на оккупированной территории Донбасса, где вскоре ему исполнится 30 лет. Мы надеемся, что благодаря нашим усилиям и солидарности коллег Станислав вскоре будет освобожден. Прошу требование об освобождении Станислава Асеева внести в резолюцию нашего форума ", - отметил Макеев.

Ранее "Страна" писала о том, что НСЖУ отчитался о ситуации со свободой слова в стране на конференции ОБСЕ.

Также мы сообщали, что НСЖУ ждет реакции Зеленского на решение суда, из-за которого телеканал "112 Украина" могут лишить лицензии.