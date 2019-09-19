Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предлагает Украине на переговорах в Брюсселе с участием Еврокомиссии продлить соглашение на транзит газа на короткий срок. Об этом сообщает "РБК".

Предложение России заключить краткосрочное соглашение выдвинуто на случай, если не будут внедрены новые требования ЕС, уточнил Новак.

По его словам, конкретные объемы прокачки газа через Украину пока не обсуждались. Участники переговоров затрагивали только правовые вопросы.

Ранее о продлении действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени говорил и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он назвал это планом Б.

"Страна" приводила оптимистичную оценку Новака, согласно которой российская сторона увидела у украинских партнеров заинтересованность в продолжении работы с 1 января 2020 года.