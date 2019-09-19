Представители РФ на трехсторонней встрече по газу с Украины и ЕК предложила возобновить прямые поставки газа, которые на осуществляются с ноября 2015 года. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Мы сегодня обсудили, предложили нашим коллегам, партнерам, чтобы тот импорт, который осуществляет Украина сегодня от европейцев, мы готовы поставлять напрямую и это действительно в том числе может быть эффективно и выгодно европейским партнерам с точки зрения обеспечения загрузки газотранспортной системы и объемов транзита", - сказал он. По словам Новака, украинская сторона взяла это предложение в работу. "Приняли к сведению, попросили время, чтобы изучить этот вопрос. В первую очередь, конечно, им важен экономический эффект, эффективность. Собственно, мы эту эффективность готовы им показать, что более выгодно покупать газ напрямую", - сказал Новак.

"Мы сегодня не обсуждали конкретные объемы, так как посчитали необходимым договориться первоначально о нормативно-правой базе. Что касается конкретных объемов - это предмет коммерческих переговоров. Они будут зависеть от объемов поставок газа непосредственно украинским потребителям", - сообщил Новак. Министр добавил, что в случае имплементации европейского законодательства в украинское бронирование мощностей будет происходить в соответствии с этим законодательством, исходя из заявок, которые будут подавать организации, в том числе и "Газпром".

Новак назвал трехсторонние консультации РФ-ЕС-Украина, завершившиеся в Брюсселе, конструктивными. "Консультации прошли очень конструктивно, может, это впервые за многие последние такие консультации", - сказал он. "Разговор был очень конструктивный, мы услышали от украинских партнеров заинтересованность продолжать работать с января 2020 года. Они презентовали нам нормативную базу, которая будет имплементирована с 1 января 2020 года", - добавил Новак.

По его словам, Россия на встрече обозначила необходимость "урегулировать [судебные споры с Украиной по газу] в рамках мирового соглашения". "Это очень важный момент чтобы обеспечить экономически целесообразные поставки газа через ГТС Украины", - отметил министр.

"Наша позиция в том, что если европейское законодательство, действительно, в январе 2020 будет имплементировано в украинское, то мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством. Это означает готовы бронировать мощности с 1 января 2020 года", - сказал он. Новак также добавил, что российская сторона в ходе встречи указала на риски, которые видит "с точки зрения принятия соответствующих законов". "Мы предложили нашим коллегам, если это не будет сделано [до января 2020 года], мы сможем партнерам продлить действующий контракт или дополнительное соглашение до того момента, когда будет готова вся нормативная база и законодательство Украины", - заключил он.

ЕК, Россия и Украина договорились продолжить консультации по газу через месяц. "Через месяц в трехстороннем формате встретимся. Уверен, что в течение месяца будем в контакте", - сказал Новак. По словам его украинского коллеги Алексея Оржеля, встреча может состояться в 20-х числах октября.

Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович также подтвердил, что консультации запланированы: "Мы будем находиться в контакте и надеемся на возобновление консультаций к концу октября".

Напомним, с 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют два контракта - о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию страны в Европу. Оба истекают в конце 2019 года. С 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

"Газпром" в свою очередь не прокачивал через Украину договоренный объем газа. В 2014 года компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия настаивает на принятии "другого решения" по транзитному контракту с Украиной.

Также мы писали, что Украина и РФ договорились заключить новый контракт о транзите газа по законам ЕС.