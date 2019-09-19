Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко по-прежнему считает базовым сценарием приостановку "Газпромом" транзита газа с 1 января 2020 года. Об этом он написал в своем Facebook.

По оценке Витренко, очередной раунд трехсторонних переговоров завершился ничем: российская сторона пока не приняла "консолидированную позицию европейской и украинской сторон". А отказ россиян выполнять решения Стокгольмского арбитража, как убежден представитель "Нафтогаза", не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит.

Из положительных моментов Витренко отметил готовность стран продолжать консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применению к новому транзитному контракту.

"Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января", - подытожил Витренко.

Скриншот: Facebook/ yuriy.vitrenko

Также он заявил, что России нельзя позволить использовать трехсторонние консультации как оправдание строительства Северного потока 2.

Пока Витренко дает пессимистичные прогнозы, в России уверены, что найдут решение для непрерывных поставок газа в Европу с 1 января.

Ранее "Страна" размышляла, что будет с транзитом российского газа через украинскую ГТС.