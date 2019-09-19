Во время трехсторонних консультаций Еврокомиссия (ЕК) сообщила России, что продление действующего транзитного газового контракта с Украиной невозможно, необходимо найти "другое решение".

Об этом по итогам переговоров сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович, передает ТАСС.

Уточняется, что в четверг, 19 сентября, Россия, Украина и ЕК обсуждали в Брюсселе продолжение транзита российского газа в Европу. Срок действия текущего контракта истекает 31 декабря. Евросоюз и Украина настаивают на новом долгосрочном контракте сроком на десять лет при минимальном объеме поставок 60 млрд куб. м газа в год, Россия - за продление действующего соглашения на год с прокачкой 10–15 млрд куб. м.

Шефчович отметил конструктивность консультаций, однако дал понять, что конкретные договоренности заключены не были. Следующая трехсторонняя встреча состоится в конце октября, уточнил он. Вице-президент ЕК отметил, что новый контракт должен быть заключен в соответствии с законами ЕС.

Глава Минэнерго Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что Россия "готова работать по старому контракту [на транзит], если Украина не сможет создать независимого оператора ГТС", как того требуют европейские нормы. Продление старого контракта на короткий промежуток времени - план "Б", чтобы дать Киеву время, пояснил присутствовавший на консультациях глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы не допускаем такой опции, как неподписание [нового] контракта", - прокомментировал свою позицию глава Минэнерго Украины Алексей Оржель. Впрочем, он признал риск срыва договоренностей с "Газпромом".

Ранее "Страна" писала о том, что глава "Газпрома" рассказал о плане В в переговорах по газу с Украиной.

Также мы сообщали, что консультации по газу между РФ, Украиной и ЕС длились 40 минут, россияне назвали их "конструктивными впервые за много лет".