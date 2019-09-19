В четверг, 19 сентября, торги на межбанковском валютном рынке завершились укрепление гривни сразу на 11 копеек.

Несмотря на серьезные сделки НБУ по выкупу доллара, к вечеру котировки упали до 24,55-24,57 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

По данным казначеев, объем торгов составил $200 млн грн. До половины из которых в несколько итераций выкупил Нацбанк. И отметили, что кроме украинских экспортеров, сегодня активно торговали валютой и иностранцы.

"Завтра Нацбанк будет размещать двухнедельные депозитные сертификаты, которые из-за ограниченного предложения ОВГЗ активно скупают иностранцы через украинские финучреждения. Под них сегодня и распродавали валюту", – пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По его словам, кроме этого на курсовой тренд влияют также крупные газовые запасы (в ближайшее время тратить валюту на импортное топливо нам не придется) и позитивный новостной фон.

"Ревальвационные настроения сегодня сохранились, поддерживаемые как календарным фактором – периодом бюджетных платежей в гривне, так и реакцией участников рынка на очередное снижение процентной ставки ФРС США – сигнал об усилении интереса мировых инвесторов к вложениям в ценные бумаги, в том числе украинские", – добавил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Чего банкиры не заметили, так это влияния наличного рынка на межбанковские котировки. Невзирая на тот факт, что доллар с начала сентября подешевел на 73 копейки, сдавать валюту люди не торопятся.

Хотя и в рознице валютные котировки не отстают от межбанковских. За сегодня курс продажи доллара в банковских кассах просел на 10 копеек до 24,65-24,75 грн./$. А минимальный ценник опустился до 24,56 грн./$. Выкупают валюту у населения в рамках 24,30-24,55 грн./$.

На черном рынке курс продажи доллара к вечеру опустился до 24,57-24,58 грн./$. Выкупали валюту менялы в диапазоне 24,52-24,53 грн./$.

Согласно подсчетам Куринного, завтра торги будут проходить в диапазоне 24,60-24,70 грн./$. А вот Невмержицкий ждет дальнейшего укрепления гривны: уверен, что котировки пробьют отметку 24,5 грн./$. По его мнению, пятничная сессия пройдет в диапазоне 24,45-24,55 грн./$.

Ранее сообщалось, что во вторник курс гривни к доллару укрепился на 4 копейки.

Также мы писали, что назван курс доллара, который заложили в госбюджет Украины на 2020 год.