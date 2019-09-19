Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии в Брюсселе прошли конструктивно, на них обсуждалась тема транзита и поставок газа в ЕС через Украину. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам министра, ключевыми вопросами на консультациях были транзит газа после 1 января 2020 года и объемы поставок газа в Украину. Также на встрече обсуждался стокгольмский арбитраж.

Новак отметил: российская сторона увидела у украинских партнеров заинтересованность в продолжении работы с 1 января 2020 года.

"Мы услышали от украинских партнеров заинтересованность работы с 1 января 2020 года. Они презентовали нам нормативную базу, которая будет имплементирована 1 января 2020 года. Речь идет о европейском законодательстве, которое сегодня внедряется в украинское, о разделении "Нафтогаза Украины". Мы приняли информацию к сведению, и наша позиция заключается в том, что если европейское законодательство действительно будет имплементировано, мы готовы работать и в соответствии с европейским законодательством. Это означает - готовы бронировать мощности с 1 января 2020 года", - пояснил Новак.

Российская сторона обозначила риски, связанные со сроками принятия соответствующих законов и сертификации оператора, поскольку сертификацию должны выполнять европейские органы. По мнению Новака, пока нет никаких гарантий, что это будет сделано своевременно. Поэтому Россия предложила продлить действующий контракт или подписать дополнительное соглашение до момента, когда будет готова нормативная база.

Новак заверил, что РФ "готова работать по старому контракту, если Украина не сможет создать независимого оператора ГТС".

Он также сказал, что России будут переданы нормативные акты, которые Украина получит от Еврокомиссии для имплементации. "Газпром" оценит, действительно ли документы соответствуют европейскому законодательству, нет ли в нем отклонений, несущих риски.

"Мы подчеркиваем, что европейским потребителям будут своевременно поставлены необходимые объемы в соответствии с контрактными условиями. И для этого, в том числе, мы готовы использовать на экономически целесообразных условиях газотранспортную систему Украины в соответствии с законодательством, которое будет принято в Украине", - заявил министр.

Сегодня в связи с переговорами в Брюсселе глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал о плане В в переговорах по газу с Украиной.

Ранее "Страна" анализировала, что будет с транзитом российского газа через украинскую ГТС.