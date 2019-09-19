Претендентом на пост заместителя главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова стал руководитель по связям с общественностью Международной антинаркотической ассоциации Александр Гогилашвили.

Об этом "Стране" стало известно из его декларации.

Согласно данным официального сайта Международной антинаркотической ассоциации (МАА), она занимается предоставлением платных услуг по лечению наркотической и алкогольной зависимости.

При этом известно, что ее длительное время поддерживает студия Квартала 95 и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, на странице Гогилашвили в соцсети Одноклассники опубликованы его фото вместе с депутатом Госдумы России Николаем Валуевым.

Скриншот: ok.ru/Александр Гогилашвили

Ранее сообщалось, что Аваков назначил своим советником прокурора времен Януковича, жену которого вычеркнули из списка "Слуги народа".

Также мы писали, что Пристайко объяснил немцам, почему Зеленский оставил Авакова на посту главы МВД.