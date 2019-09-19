В одном из заброшенных домов в зоне отчуждения ЧАЭС сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника нашли следы работы барсуков, строивших норы. Об этом сообщается на Facebook-странице заповедника.

По словам сотрудников, во время последней экспедиции по зоне они заметили кучи вырытого песка вокруг крыльца одного из покинутых домов. Это была работа барсуков. Внутри помещения визитеров ждала еще более грандиозная картина: на полу дома были целые сугробы песка, который барсуки при строительстве жилья вынесли из-под пола и фундамента.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Умные животные всегда содержат сухими входы в норы, обеспечивают постоянство температуры в подземном обиталище.

Барсуки - очень осторожные животные, которых крайне редко можно увидеть днем. Большую часть времени они проводят под землей. Только к вечеру и ночью выходят на охоту из своих подземных домов.

Барсуки живут семействами, которые возглавляют самцы-вожаки. Каждая барсучья семья имеет отдельное подземное жилище, где она проводит практически весь световой день, размножается и зимует (с ноября по март звери впадают в спячку). Семейство может иметь до 25 таких нор. Это настоящие системы из тоннелей, камер, входов-выходов.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Нора может уходить на глубину до 4 метров. А длина проложенных ими разветвленных подземных коридоров порой достигает нескольких метров. Коридоры ведут к гнездовые камер для еды, отдыха и вскармливания потомства. Таких камер бывает несколько десятков. А количество входов-выходов - до сотни. Ближайший выход от гнездовой камеры находится на расстоянии около 8 метров. Лабиринты из тоннелей, камер и входов могут иметь два и даже три яруса.



Животные следят за гигиеной, постоянно меняя гнездовую подстилку из листьев, травы и мха. Туалеты барсуки обустраивают на протоптанных ими охотничьих тропках вблизи норы, маркируя территорию.

Подземные города барсуков могут существовать несколько десятков лет. Если по какой-то причине животные оставляют жилища, их занимают лисы, енотовидные собаки, хорьки или куницы.

Несколько дней назад сотрудники заповедника показывали цветение в зоне отчуждения двойника одуванчика.

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