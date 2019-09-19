Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 25 сентября.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Как известно, 23 сентября Зеленский отправится в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Там же и запланировано проведение встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Сегодня в Белом доме подтвердили, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского состоится уже на следующей неделе.

На днях специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер рассказал, чего стоит ожидать от предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.