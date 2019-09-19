Украина, Россия и ЕС в рамках трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе обсуждают правовой вопрос нового контракта РФ с Украиной. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

О консультациях и обсуждаемых их участниками темах в эфире телеканала "Россия-24" рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Один из самых важных вопросов, который сегодня обсуждался, - это вопрос правовой. По какому праву может быть заключен новый контракт на транзит. Есть риски, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать Третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора, независимого регулятора. И мы сегодня говорили о том, что в этом случае рассматривается план "Б" - продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени", - сказал Миллер.

Ранее "Страна" подробно писала о повестке дня переговоров. Мы также анализировали, что будет с транзитом российского газа через украинскую ГТС.