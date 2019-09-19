За летний период в Украине на 18% выросла продажа новых автомобилей. К тому же лето-2019 оказалось самым успещными по продажам, начинаяы с 2014 года. Усилиями всех дилеров было проданы почти 23 тысяч новых автомобилей.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

В летний период немного изменились длидеры продаж. Так, самым популярным авто в Украине по итогам трех летних месяцев стал KIA Sportage.

Топ-10 лидеров выглядят так:

KIA Sportage

RENAULT Duster

RENAULT Logan

TOYOTA RAV4

RENAULT Sandero

TOYOTA Land Cruiser Prado

SKODA Octavia

HYUNDAI Tucson

NISSAN Qashqai

TOYOTA Camry

Самые неожиданные результаты были зафиксированы в стоимости проданных автомобилей.

Абсолютный рекорд цены автомобиля установил бронированный Mercedes-Benz S600, который стоил стоил более $800 тысяч.

На его фоне меркнут несколько проданных летом Rolls-Royce (Phantom и Cullinan) по цене $570-670 тысяч.

Кроме того, украинцы приобрели несколько Bentley Bentayga и Continental GT и GTC по цене в районе $300-380 тысяч, Lamborghini Urus за $280-300 тысяч, Aston Martin DBS за $380 тысяч.

Были также проданы Range Rover, Porsche Cayenne и 911 по цене в районе $240 тысяч.

Всего же за 3 летних месяца по информации было продано около сотни дорогих люксовых автомобилей ценой свыше $200 тысяч.

Ранее "Страна" писала о том, что в концерне "Фольксваген" решили окончательно остановить выпуск легендарных "Жуков".

Также мы сообщали, что в Киеве стартовала эвакуация неправильно припаркованных авто.