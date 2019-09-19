Вечером в четверг, 19 сентября, под Офисом президента Украины в Киеве начался митинг против формулы Штайнмайера. У здания собрались около 200 человек.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Напомним, суть "формулы Штайнмайера", чтоб провести выборы еще до передачи контроля Украине над границей с Россией (этот контроль должен быть передан только после внесения изменений в Конституцию по особому статусу). "Страна" публиковала текст "формулы Штайнмайера", на которую Киев сначала согласился, а потом в Минске отказался.

Фото: Facebook/Игорь Рец

Фото: Страна.ua

Ранее сообщалось, что Украина выдвинула условия по формуле Штайнмайера, на которые не пойдет Россия.

Также мы писали, что в ОБСЕ подтвердили провал переговоров в Минске по "формуле Штайнмайера" и разведению войск.