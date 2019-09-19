Верховная Рада не приняла во втором чтении и в целом законопроект №1009 о внесении изменений в законодательные акты об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Законопроект поддержали 196 народных депутатов из необходимых 226. Не голосовали 104 человека, кнопу "против" нажали 36 парламентариев.

Спикер Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение вернуть проект закона в профильный комитет на доработку. Его предложение поддержали 242 народных депутата.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, какие изменения вносит законопроект № 1009. Среди них отмена возможности выхода под залог крупным коррупционерам, а также предоставление правоохранителям права обыскивать и прослушивать нардепов.

Мы также писали, что во время голосования за документ произошел казус: Разумков остановил процедуру, увидев, что не хватает голосов за. После этого в Раде возник спор, можно ли считать состоявшимся голосование за проект закона. Разумков сказал, что за документ было отдано лишь 196 голосов потому, что после его распоряжения остановить голосование часть депутатов уже не голосовала.