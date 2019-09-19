Прошедшие трехсторонние переговоры (Украина-Россия-ЕК) выявили общее понимание принципов заключения нового контракта на транзит российского газа по территории Украины. Он должен основываться на законодательстве ЕС. Об этом сообщается в четверг, 19 сентября, в твиттер-микроблоге вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

"Обе стороны согласились в принципе, что будущий контракт должен основываться на законодательстве ЕС. Украина постепенно внедряет правила ЕС по энергетике; "Газпром" хорошо знаком с ними в своих коммерческих отношениях", - говорится в опубликованном сообщении

Фото, скриншот: twitter.com/MarosSefcovic

Как сообщала "Страна", в Брюсселе за 40 минут прошли трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа. В России их назвали конструктивными, "впервые за много лет".

Ранее стало известно, что в Болгарии начали строить новый газопровод в обход Украины.