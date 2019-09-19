В четверг, 19 сентября, курс гривни на межбанке укрепился до 24,565 грн/$1 с 24,66 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к концу торгов составили 24,55-24,58 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 20 сентября официальный курс 24,617559 грн/$1.

Также по информации НБУ, справочный курс гривни к американскому доллару на валютном рынке 19 сентября укрепился до 24,6194 грн/$1 с 24,6744 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 20 сентября до 24,617559 грн/$1 по сравнению с 24,669853 грн/$1 на 19 сентября 2019г.

Ранее сообщалось, что банкиры дали прогноз, что произойдет с курсом гривни до конца недели.

Также мы писали, что во вторник курс гривни к доллару укрепился на 4 копейки.