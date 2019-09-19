Экс-атошнику Алексею Белько, который вечером 18 сентября под действием наркотиков угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сообщили о подозрении. Об этом сообщает прокуратуры Киева на своей странице в соцсети.

Уточняется, что мужчине сообщили о подозрении по статьям "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое повлекло тяжкие последствия" и "Хулиганство с применением огнестрельного оружия".

Пока решается вопрос относительно избрания злоумышленнику меры пресечения. В сообщении уточняется, что в местах, где проводили обыски, правоохранители не нашли взрывчатку и оружие.

Стоит отметить, что за хулиганство с применением оружия задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, а за заведомо ложное сообщение о минировании ему грозит от 2 до 5 лет заключения.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что "террориста" с моста Метро могут отправить в Днепр на лечение в психбольницу.

Также мы сообщали, что Аваков предложилвзять на поруки Белько, который грозил взорвать мост в Киеве.