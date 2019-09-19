"Страна" продолжает отслеживать развитие событий вокруг вчерашнего безпрецедентного экшена на мосту Метро с угрозами взрывом от бывшего АТО-шника Алексея Белько.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, после случившегося в Днепровском управлении полиции Киева (преступление было совершено на их территории оперативного обслуживания) очень надеялись, что следствие по этому резонансному делу будут вести следователи СБУ. Никто не хотел "грузиться" резонансом такого масштаба. Ведь вчера сообщалось об угрозе терактом, а этот состав преступления согласно ст.216 УПК Украины относится исключительно к подследственности СБУ.

Однако с утра среды начальство правоохранителей все переиграло и передумало "вноситься" в ЕРДР по ст.258 УК Украины, а внесли по более мягким статьям - 259 УК Украины - Заведомо неправдивое сообщение о взрыве (максимум до 6 лет тюрьмы) и ч.4 ст.296 УК Украины - Хулиганство с использованием огнестрельного оружия (самое большее что грозит - 7 лет тюрьмы). То есть фактически руководство МВД решило не подводить под пожизненное ветерана АТО, хоть он и вел себя вчера абсолютно неадекватно, мог причинить вред окружающим и были все основания вменить ему не только покушение на теракт по ст.258 УК Украины, но и ст.348 УК Украины - покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов, также сулящее высшую меру наказания.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, расследованием этого дела будет заниматься следственное управление столичного главка полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева. Следователям, по некоторым данным, уже даны необходимые вводные сделать все, чтобы парень как максимум отделался условным наказанием, если не найдут огрехи с психическим здоровьем.

Как мы выяснили, пообщавшись на условиях анонимности с сотрудниками ТМО "Психиатрия", где проводятся соответствующие психолого-психиатрические экспертизы, по негласному указанию начальства, большинству участников АТО, они выставляют диагнозы, связанные с психическим расстройством и необходимостью применения медицинских мер принудительного характера. Чтобы защитить участников войны от тюрьмы.

Если в деле Алексея Белько появится такое заключение, то он будет признан неосудным и направлен на принудительное лечение, срок которого будет устанавливать медицинская комиссия. Практика показывает, что атошников долго не держат в психлечебницах и выпускают под амбулаторное наблюдение психиатра по месту жительства. Поэтому психиатры, с которыми мы пообщались на условиях анонимности, чтобы не нарушать врачебную этику, наблюдавшие вчерашнее поведение Белько, сходятся во мнении, что у него есть все признаки депрессивного психоза.

Специалисты в области психиатрии считают что психоз – это как бомба замедленного действия в организме. Заболевание может не проявлять себя на начальных стадиях, но если оно развивается без лечения, то может перерасти в тяжелое психическое расстройство, вызывающее неадекватное восприятие реального мира, дезорганизацию поведения и другие нарушения психической деятельности. Первыми признаками психоза является появление беспокойства, раздражительности, гиперчувствительности, нарушение внимания, резкие смены настроения, спад жизненной активности, апатия, расстройства сна (бессонница или наоборот – сонливость). Это приводит к осложнениям в общении с окружающими и снижению трудоспособности.

Главная опасность заболевания – полная утрата адекватного восприятия окружающего мира и невозможность реально оценивать свое состояние. Развивается состояние аффективного шока, во время которого больной может неосознанно причинить вред себе или окружающим.

Как раз под такие параметры и подпадает вчерашнее поведение на мосту Метро "террориста" Белько. Поэтому наши источники в МВД склоняются к версии что в суд по этому делу будет направлен не обвинительный акт, а ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера и Белько вероятно будет направлен в Днепр в Украинскую государственную психиатрическую больницу на лечение.

Ранее сообщалось, что "террорист", захвативший мост Метро в Киеве, извинился перед киевлянами, но не самостоятельно.

Также в полиции сообщили, что "террорист" Белько захватил мост из-за жизненных трудностей, а не из-за политики.