Не успели улечься страсти вокруг вчерашних угроз экс-атошника Алексея Белько взорвать мост Метро в Киеве, как ситуацию подогрели анонимные сообщения о заминированиях десятков объектов в столице.

Как сообщил "Стране" информированный источник в СБУ, в четверг, 19 сентября, во второй половине дня с защищенного почтового сервиса ProtonMail, который не поддается идентификации, поступило сообщение на официальный электронный адрес СБУ о том что в Киеве заминированы все мосты через Днепр, здание посольства США, Верховная Рада, Генпрокуратура, все родильные дома, торговые центры, детские сады, а также ряд жилых массивов на проспекте Победы.

При этом "последователи Белько" из интернета выдвинули неожиданные требования - чтобы избежать взрывов властям нужно перечислить на их биткоинсчет 20 миллионов евро.

По указанным в анонимном сообщении адресам якобы заминированных объектов сейчас выборочно проводятся осмотры на предмет выявления взрывоопасных предметов.

В спецслужбе отмечают, что Белько показал заразительный пример, но силовики надеются, что паники, подобной вчерашней, информация о заминировании не вызовет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Нацполиции сообщили, что "террорист" Белько захватил мост из-за жизненных трудностей, а не из-за политики.

Также мы сообщали, что "террорист", захвативший мост Метро в Киеве, извинился перед киевлянами, но не самостоятельно.





