В четверг, 19 сентября, в Брюсселе за 40 минут прошли трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики России.

Консультации должны были начаться в 14:30 по брюссельскому времени (15:30), но задержались на час. По словам источника ТАСС, сначала стороны провели встречу в узком составе.

По итогам встречи министр энергетики России Александр Новак назвал консультации конструктивными, впервые за многие годы.

Он сообщил, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта газа через Украину. Министр добавил, что Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

Текущие газовые контракты между Украиной и Россией заканчиваются в конце 2019 года. Мы разбирались, какие газовые сценарии могут быть зимой.

Как сообщала "Страна", власти Болгарии приступили к строительству газопровода в обход Украины. Новым Газопроводом российский газ хотят поставлять в Сербию, Венгрию и Австрию под видом ответвления от газопровода "Турецкий поток".