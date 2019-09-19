Впервые в работе Верховной Рады 9 созыва спикер Дмитрий Разумков остановил голосование. когда увидел, что предложенный им к одобрению законопроект не набирает нужного количества голосов.

Инцидент произошел в 17:55 19 сентября во время голосования во втором чтении проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства (№ 1009).

Разумков сначала несколько раз повторил. что просит поддержать проект закона. Это вызвало возмущение депутатов. А затем председатель ВР и вовсе остановил голосование, поняв, что голосов за изменения в Уголовный кодекс не хватает.

Скриншот: YouTube/ RadaTVchannel

Спикер заявил, что голосование было остановлено до появления результатов на табло.

"Я остановил голосование до того, как окончился отсчет", - сказал Разумков.

Однако из видеозаписи ясно, что голосование прошло: табло показало результаты. Согласно данным на табло, за проект отдали голоса всего 196 нардепов.

Проваленный законопроект в числе прочего разрешает проводить все следственные действия в отношении нардепов, включая задержание, прослушку и обыски. Подробнее о нем можно прочитать здесь.

Напомним, "Страна" показывает прямую трансляцию заседания парламента.

Ранее мы писали, что Разумков подписал одобренный президентский законопроект №1012 об импичменте и направил его на подпись Владимиру Зеленскому.