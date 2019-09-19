В столичных ЗАГСах сегодня наблюдался ажиотаж из-за симметричной даты. На четверг, 19 сентября, в Киеве была запланирована роспись 227 пар. Чтобы пожениться 19.09.2019 года жители столицы писали заявления за год. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

С 9 утра во дворце бракосочетаний образовалась очередь из желающих жениться именно сегодня. Все они подавали заявки очень заранее, одна пара забронировала очередь почти за год. Кто-то считает дату просто красивой, а кто-то надеется, что дата магическая и будет счастливой для них.

В целом в Киеве женятся 227 пар, это меньше чем было в такую дату 2018 года. Но в управлении юстиции не теряют надежды побить рекорд, потому что надеются, что молодожены воспользуются возможностью "брака за сутки".

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