В Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА отказали проекту реставрации здания Центрального гастронома из-за представления неполного пакета документов, а именно "отсутствия указанных намерений относительно земельной застройки участка". Об этом сообщает Архитектурно-конструкторское бюро "Вихарев" в Facebook.

До этого градостроительный совет Киева одобрил проект реставрации здания Центрального гастронома, сгоревшего летом 2017 года. Заказчиком реконструкции является владелец здания ООО "АБ Инвестиции и развитие".

Проект предполагал реставрацию здания бывшего Центрального гастронома для превращения его в торговый комплекс. Впрочем, архитекторы обещали сделать реставрацию с минимальным вмешательством в архитектуру и сохранить историческую достоверность. Среди прочего - сохранить трехэтажную высотность дома.

Архитектурное бюро более года занимается проектированием Центрального гастронома и согласованием проекта в различных инстанциях.

Фото: hmarochos.kiev.ua

Бюро Вихарева в комментарии "Хмарочосу" отметило, что перечень документов для получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка недавно сократили, поэтому "отказ дать просто невозможно". Архитектурное бюро также заявило, что будет "аккумулировать общественную поддержку", ведь в случае отсутствия реставрационных работ здание может рухнуть в ближайшее время.

Скриншот: Facebook/Архитектурно-конструкторское бюро "Вихарев"

Напомним, в историческом доме на вул. Крещатик, 40/1 жил художник Михаил Врубель, автор росписи в Кирилловской церкви и Владимирском соборе, а также гетман Павел Скоропадский. Дом был частью уцелевшего после Второй мировой квартала на Крещатике. В советское время здесь расположился "Центральный гастроном", который был закрыт в начале 2000-х годов. До пожара здание долгое время стояло завешено баннерной тканью.