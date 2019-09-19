В четверг, 19 сентября, председатель парламента Украины Дмитрий Разумков подписал одобренный ранее депутатами президентский законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста" (импичменте) и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Ранее мы разбирались в его особенностях.

Накануне в Верховной Раде не поддержали проект постановления, которым предлагалось отменить его принятие в целом. Тем самым нардепы открыли возможность спикеру Дмитрию Разумкову подписать закон и передать его на подпись президенту.

Как сообщалось, 10 сентября Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №1012, согласно которому парламент может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды. "В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада… принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента… Постановление считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады", - говорится в законопроекте.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте председательствующий от имени парламента приносит главе государства извинения.

Мы разбирались, как в парламенте Украины принимали закон об увольнении президента. Президентскую фракцию "Слуги народа" обвинили в нарушении процедуры, что может стать основанием для последующей отмены результатов голосования.

При этом ранее в Верховной Раде проголосовали за законопроект №1043, который предусматривает ограничения для нардепов в регистрации проектов постановление об отмене принятых ими ранее решений.