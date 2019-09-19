Новым руководителям полиции в Херсонской области стал полковник Александр Прокудин. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП Херсонской области.

В четверг, 19 сентября, заместитель главы Нацполиции Игорь Клименко представил личному составу полиции Херсонской области нового руководителя. Также он рассказал о задачах, которые стоят перед Прокудиным.

"В первую очередь, хочу обратить внимание личного состава на усиление борьбы с наркопреступностью, поддержание общественного порядка, на улучшение взаимодействия с органами местной власти, патрульной полицией и другими правоохранительными структурами области для обеспечения надлежащего уровня безопасности граждан и повышения доверия людей к работникам полиции", - сообщил Клименко.

Александр Прокудин. Фото: npu.gov.ua

Александр Прокудин имеет 19-летний опыт работы в органах внутренних дел. До нового назначения 36-летний полковник полиции почти четыре года занимал должность заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. А до этого работал в следственных подразделениях и отделе профессиональной подготовки, возглавлял Управление кадрового обеспечения органов внутренних дел Херсонской области.

Напомним, главой полиции Запорожья стал экс-начальник копов Сумской области.

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