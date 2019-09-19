В окружении президента Украины Владимира Зеленского никто не слышал о согласовании украинской стороной "формулы Штайнмайера". Как передает УНН, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Заявление нардеп сделал перед журналистами в кулуарах парламента. По его мнению, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко что-то нафантазировал.

"Я думаю, господин Пристайко что-то придумал. Я сам не занимаюсь этим вопросом, но все мы переживаем по этому процессу и я многих людей спрашивал и в Офисе президента. Они говорят: ничего такого нет", - сказал Арахамия.

По его словам, в команде Зеленского пока все еще ожидают расширения "нормандского формата" и уверены, что это обеспечит Украине более сильную позицию в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, 18 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

"Страна" публиковала текст "формулы Штайнмайера", на которую Киев сначала согласился, а потом в Минске отказался.