В Киеве в четверг, 19 сентября, столичная полиция получила анонимное сообщение о заминировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице. Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

По указанным в анонимном сообщении адресам выехали следователи, взрывотехники и кинологи, решается вопрос об эвакуации людей.

Напомним, вечером,18 сентября, в Киеве вооруженный ветеран АТО угрожал взорвать мост Метро. Движение по мосту перекрыли и это спровоцировало масштабные пробки на киевских дорогах. Злоумышленника удалось задержать спустя два часа.

Ранее "Страна" сообщала о том, что грозивший взорвать моcт Метро в Киеве Белько рассказал о своем оружии.

Также мы сообщали, что Аваков предложил взять на поруки экс-атошника Белько, который грозил взорвать мост в Киеве.