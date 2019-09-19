Актриса Анастасия Заворотнюк не выходила из комы, но и не впадала в нее. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

По данным канала, актриса вообще не находилась при смерти, хотя она и тяжело больна. Заворотнюк действительно находится в частной клинике в Москве, но там ей проводят курсы лучевой терапии, а не оказывают паллиативную помощь. Заворотнюк сложно переносит терапию, однако ни полиорганной недостаточности, ни параличей у нее не развивалось.

Канал также сообщает, что с лечением Анастасии Заворотнюк помогли друзья, "привазав" ее по полису обязательного медицинского страхования к одной из лучших частных больниц Москвы. Семья Заворотнюк не платит за нахождение актрисы в клинике.

Скриншот: t.me/bazabazon

Напомним, информация о том, что Заворотнюк впала в глубокую кому появилась 15 сентября.

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