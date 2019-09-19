Бывший посол Украины в Сербии Александр Александрович в колонке под названием "Единственный способ справиться с Россией" призвал ее развалить. Она была опубликована изданием "Цензор.нет".

Он призвал сократить ее до размеров ее европейской территории, лишить ресурсов, ядерного оружия и членства в Совете Безопасности ООН. По его мнению, в таких обстоятельствах Россия "имеет все шансы стать ответственным региональным игроком, возможно даже стать членом ЕС и НАТО". Также он считает, что этом поможет миру с соседями.

При этом военный сценарий развития событий он исключает. По его словам, международное сообщество должно сосредоточиться на масштабном санкционном давлении, ввести персональные санкции против высшего руководства России и обвалить цены на нефть.

Такой вариант развития событий Александрович называет "единственным эффективным долгосрочным решением", добавляя, что консенсус по этому вопросу должны достигнуть все крупные страны, в том числе Евросоюз, США и Китай. Ранее к этому же призвала экс-глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко. По ее мнению, "положить конец России" должна Киевская Русь.

Как сообщала "Страна", власти Болгарии решили дали старт строительству группой под руководством компании из Саудовской Аравии газопровода в обход Украины. Планируется, что по этому газопроводу российский природный газ будет транспортироваться в некоторые части Европы.

Также стало известно, что власти Латвии передумали выходить из ПАСЕ из-за возвращения России. В латвийском парламенте признали это предложение неактуальным.