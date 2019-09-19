Экс-нардеп Верховной Рады 8 созыва и экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась вышел из строительного бизнеса. Об этом на своем Facebook сообщил генеральный директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.

По словам Майбороды, Микитась больше не является владельцем компании "Укрбуд Девелопмент", которая ведет все объекты жилого строительства в Киеве, а также не управляет никакими иными активами "Укрбуд".

Гендиректор успокоил свою аудиторию, отметив, что на работе компании перемены не скажутся отрицательно.

"Подробности разглашать не могу, но на строительные процессы это негативно не повлияет. После летнего снижения темпов работы на всех площадках набирают обороты, а процессы финансируются в необходимом объеме", - написал Майборода.

Скриншот: Facebook/ Олег Майборода

Также он заверил, что весь менеджмент остается на своих местах. А руководство компанией будет осуществлять совет директоров, чтобы усилить контроль за производственными и финансовыми процессами.

Напомним, чуть больше года назад многомиллионный тендер на ремонт Шулявского моста, который "устал" и обрушился в 2017 году, достался фирме, связанной с Микитасем.

А весной этого года автора поста Майбороду подозревали в незаконном завладении и растрате государственного имущества в рамках дела с квартирами для Нацгвардии.