20 сентября НБУ снизил курс доллара на 5 копеек по сравнению со вчерашним днем - до 24,61 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,52 грн, продают за 24,57 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,30 до 24,65 грн и продают от 24,56 до 25,10 грн. В Приватбанке стоимость валюты 24,45 грн - покупка и 24,80 грн - продажа.

"Страна" следит за тем, что происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках к концу недели. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 20 сентября

Курс НБУ сегодня - 24,61 грн, то есть доллар снизился еще на 5 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 24,55 грн - покупка и 24,58 грн - продажа. За день курс доллара рухнул почти на 10 копеек.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,52 грн, средняя продажа - 24,57 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,30 до 24,65 грн и продажа - от 24,56 до 25,10 грн.

Прогнозы

С начала сентября доллар подешевел на 73 копейки. За неделю - с 13 по 20 сентября - снизился на 21 копейку и установил минимальное значение в этом году - 24,61 грн/дол. Такими темпами снижения американская валюта скоро достигнет уровня 2016 года, когда доллар стоил 24,52 грн. Однако население не спешит сдавать доллары.

Валюту на этой неделе активно распродавали перед 20 сентября в ожидании размещения двухнедельных депозитных сертификатов, которые из-за ограниченного предложения ОВГЗ иностранцы активно скупают через украинские банки. Финансисты отмечают курсовой тренд на снижение. На него, по мнению экспертов, влияют крупные газовые запасы и позитивный новостной фон.

Финансисты ожидают, что в пятницу, 20 сентября, торги пройдут в диапазоне 24,60-24,70 грн. Некоторые аналитики ожидают дальнейшего укрепления гривны и уверяют, что котировки совсем скоро пробьют отметку 24,5 грн.