19 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам. Об этом сообщается на официальном сайте ГПУ.

В состав нового подразделения войдут пять отделов. Его деятельность будет сосредоточена на процессуальном руководстве в делах, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлениями в кредитно-финансовой сфере, в том числе с выводом средств из банков, что вынудило государство рефинансировать эти банки. Также новый Департамент займется производствами о посягательстве на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушениях в экологической сфере.

Напомним. сегодня парламент Украины принял во втором чтении и в целом законопроект №1032, который предусматривает реформирование органов прокуратуры и расширяет полномочия генпрокурора.

А вчера Рябошапка уволил с должности своего заместителя Анжелу Стрижевскую.