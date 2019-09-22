Цветущую в зоне отчуждения ЧАЭС пижму показали в Facebook специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Одно из древнейших известных целебных растений называют в народе по-разному. Кто-то - "дикой рябиной", ведь ее соцветия похожи на гроздья рябины. Другие - "караваем" по золотистым корзинам цветов, собранных в густые плоские щитки. А некоторые - "рай-цветом", потому что может показаться, что среди прекрасных осенних трав стоит королева с золотой короной, возвышаясь на высоком стебле с перисто-рассеченными листьями", - говорится в сообщении, сопровождающем фото.

Пижму считают неприхотливым растением, которое можно встретить и на полях, и кустарниковых зарослях, и поберегам лесных опушек или рек. При этом пижму очень ценят за лечебные свойства.

"Препараты на основе пижмы действуют на организм по-разному. Характерно, что растение способствует очищению от паразитов разных групп (от гельминтов, вирусов, бактерий, грибков), токсинов и даже радионуклидов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что цветет растение с июня до сентября. Собственно с такой продолжительностью цветения - с лета до осени - связана научное название рода.

Оно происходит от греческих слов tanaos, означавший "долго", и aceotai - "жить, существовать". То есть растение, которое долго живет.

Фото: facebook.com

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